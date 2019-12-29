Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

Тяжелое решение: В РФ прокомментировали газовые переговоры

Тяжелое решение: В РФ прокомментировали газовые переговоры
18:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что это было тяжелое решение для РФ, однако общие потери были бы значительно больше.

Договоренности по транзиту российского газа через Украину в Европу, включая выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для российской стороны, однако позволил избежать худшего сценария. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе на федеральном телеканале  "Россия-1" в воскресенье.

"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для "Газпрома", для нашей страны — тяжелое решение. — сказал он. — Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы".

 20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В Вене продолжаются газовые переговоры между Украиной и РФ

Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" в Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогаза" данной суммы.

Стоит также добавить, что российский вице-премьер сообщил, что выплата "Газпромом" 2,9 млрд долларов Украина в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России.

Напомним, в Вене Украиной и РФ подписали документы в рамках газового протокола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Украина, Россия, РФ, Транзит газа, Газовые перговоры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
03 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
04 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
05 На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь