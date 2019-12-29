Тяжелое решение: В РФ прокомментировали газовые переговоры

Новости Бизнеса:Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что это было тяжелое решение для РФ, однако общие потери были бы значительно больше.

Договоренности по транзиту российского газа через Украину в Европу, включая выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для российской стороны, однако позволил избежать худшего сценария. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе на федеральном телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для "Газпрома", для нашей страны — тяжелое решение. — сказал он. — Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы".

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" в Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогаза" данной суммы.

Стоит также добавить, что российский вице-премьер сообщил, что выплата "Газпромом" 2,9 млрд долларов Украина в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России.

Напомним, в Вене Украиной и РФ подписали документы в рамках газового протокола.