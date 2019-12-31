Зеленский про новое транзитное соглашение: Украинская ГТС будет загружена

Новости Бизнеса:По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, всего подписано три контракта.

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет: в 2020 году будет прокачано 65 млрд кубометров, а в период с 2021 по 2024 - 40 млрд кубометров газа ежегодно. Об этом в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум свыше $7 миллиардов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше", - написал Зеленский.

Напомним: по словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, всего подписано три контракта:

Межоператорское соглашение между ОГТСУ и Газпромом - документ, который определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей. Аналогичные соглашения также подписали с Молдовой, Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией.

Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом. Здесь говорится об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. Газпром или другая компания могут прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить Нафтогаз.

Мировое соглашение, которым Нафтогаз и Газпром признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года. Газпром 27 декабря перечислил Украине 2,9 млрд долл.

Также, как рассказал заместитель министра юстиции Иван Лищина, Украина и Россия подписали мировое соглашение относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 миллиарда гривен.

Представители НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" встретились в Вене 26 декабря для начала переговоров об условиях договоров о транзите газа. При этом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко отмечал, что факт переговоров не означает уступки со стороны Украины. Он сообщил, что обе стороны подготовили свой проект договоренностей, однако в результате будет подписан лишь один комплект.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций относительно транзита российского газа по территории Украины.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге 21 декабря сообщил, что транзитный договор по газу между Украиной и Россией планируется на пять лет с возможностью его пролонгации на десять лет. Он отметил, что зафиксированы, минимально гарантированные для транзита объемы: 65 млрд кубометров в первый год, по 40 млрд кубометров - на следующие четыре года.

Ранее "Нафтогаз", "Укртрансгаз" и МГУ подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС. В рабочую группу входят GRTgaz SA (Франция), n. v. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam SpA (Италия), Eustream as (Словакия) и Fluxys SA (Бельгия).