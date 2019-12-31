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Коболев о вмешательстве "Нафтогаза" в переговоры: Мы не в восторге от такого варианта

Коболев о вмешательстве "Нафтогаза" в переговоры: Мы не в восторге от такого варианта
17:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Коболев рассказал, что включение "Нафтогаза" в газовые переговоры является элементом компромисса.

НАК "Нафтогаз Украины" не в восторге от включения компании в транзитные соглашения с "Газпромом", но это является элементом компромисса с украинской стороны, сообщил глава НАК Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"С точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа, мы еще полностью не достигли европейского законодательства. Об этом неплохо осведомлен Газпром, об этом часто говорил и сам Нафтогаз. Газпром не готов был брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски на себя взял Нафтогаз, фактически выступая буфером между Газпромом и Украиной", - сказал он.

"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", - добавил глава НАК.

Коболев отметил, что для Украины крайне важным является в ближайшее время закончить реформу газового сектора, в частности, решить проблему несанкционированных отборов газа со стороны ряда участников рынка, крупнейшими из которых являются газсбыты и предприятия тепловой энергетики.

Коболев рассказал, сколько Украина заработает на транзите газа

В соответствии с подписанным 20 декабря в Минске межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, на протяжении 27-30 декабря было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписанием транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов подписаны межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, и транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ.

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Украина, Газпром, Россия, Нафтогаз, РФ, Газовые переговоры, Транзит газа, Андрей Коболев.
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