"Проблемы - системные": Милованов назвал причины падения промышленности

Новости Бизнеса:Милованов назвал ключевые причины падения промышленности.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, подводя итоги года, отметил, что падение в промышленности продолжается уже 6 месяцев подряд и назвал ключевые причины, передает УНН.

"Ключевые причины падения: падение внешнего спроса и ухудшения ценовой конъюнктуры для отечественных металлургов, ряд внутренних причин - логистические проблемы, снижение урожая отдельных с/х культур для переработки в пищевой промышленности, теплая погода, что снижает потребность в тепло- и электроэнергии, пр. Не последнюю роль играет и укрепление обменного курса", - написал Милованов в Facebook.

Министр также добавил, что "проблемы - системные, и мы системно будем их решать".

Напомним, Милованов считает, что в 2020 году реальная зарплата украинский может вырасти на 10%.