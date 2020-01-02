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В Нафтогазе рассказали, сколько получат от "сделки" с Газпромом

В Нафтогазе рассказали, сколько получат от "сделки" с Газпромом
17:45 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Юрий Витренко рассказал, какой тариф на транзит газа установлен для Газпрома.

Гарантированные доходы от транзита газа составят 7,2 миллиарда долларов за 5 лет, а за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит не менее 32 долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

Витренко отметил, что плата за организацию транзита является конфиденциальной информацией, однако сами тарифы устанавливает Нацрегулятор, и они есть в открытом доступе.

"Отмечу, что эти тарифы являются конкурентными. Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной).

Если сравнивать с предыдущим контрактом на транзит, то важно понимать, что прямое сравнение некорректно из-за изменения принципов.

По старому контракту Газпром ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, по новому контракту - за забронированные мощности на точках входа и выхода. Как я уже писал, для Украины новый принцип является более выгодным", - пишет топ-менеджер Нафтогаза.

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Витренко также отметил, что тариф за мощности, которые заказаны заранее на более короткий срок, растут более существенно.

"Для тех, кому лень смотреть за опубликованные Регулятором тарифы, и которых интересует только гарантированные доходы от транзита, то эту цифру я уже указал в предыдущем заметке: больше 7.2 млрд долл за пять лет.

Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров к 2020 году и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров в 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит не менее 32 долл.

Замечу, что гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет", - подчеркивает Витренко

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Газпром, Нафтогаз, Газовые переговоры.
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