Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день

План по приватизации в Украине выполнен на 3%

План по приватизации в Украине выполнен на 3%
11:28 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Фонде госимущества рассказали, что доходы от приватизации в 2019 году составили 3% от плана.

В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 миллионов гривен - таким образом, Украина выполнила план приватизации на 3%.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

При этом, госбюджет на 2019 год предусматривал, что Украина должна была заработать на приватизации 17,1 миллиарда гривен.

В 2020 году Украина хочет получить от приватизации 12 млрд гривен.

Оперативные данные: в Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП

Отмечается, что в целом Фонд госимущества обеспечил поступление в бюджет почти 2,7 млрд гривен.

Основную сумму поступлений госбюджет получил от аренды - 1,5 млрд грн, приватизации - 536,6 млн грн и от дивидендов - 609,65 млн грн.

"На деятельность Фонда из бюджета выделили 481,525 млн грн, а это значит, что мы отдали в государственную казну в 5,59 раз больше чем получили", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, Фонд госимущества, Госбюджет-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
&quot;Климатическая забастовка&quot; и &quot;климатическое ЧП&quot;: слова года 2019
"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь