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Оперативные данные: в Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП

Оперативные данные: в Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП
16:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Государственный бюджет 2019 сведен с дефицитом 72,4 миллиардов гривен.

Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

"По оперативным данным ГКСУ общий дефицит был меньше, чем плановый, и составил 72,4 млрд грн (что по оценкам составило, приблизительно, 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда госбюджета был в рамках планового показателя в 69 млрд грн", – сообщается на сайте министерства в четверг.

Дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований – они перевыполнены на 4% к плановому показателю, поскольку поступления от приватизации составили 0,5 млрд грн, то есть 3,1% плана.

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн, по общему фонду доходы госбюджета недовыполнены на 3,1% к росписи, сообщил Минфин.

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"Доходы общего фонда госбюджета от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 19,9% до 110 млрд грн и превысили план на 3,6% из-за более высокого роста средней зарплаты, чем было заложено в бюджете. Лучшие финрезультаты предприятий способствовали росту поступления от налога на прибыль предприятий на 11,8% - до 107,1 млрд грн, что на 12,1% больше по сравнению с планом", – пояснил Минфин.

Расходы госбюджета по общему фонду в 2019 году составили 950 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями, свидетельствуют оперативные данные ГКСУ. Минфин подчеркнул, что правительство в 2019 году полностью профинансировало защищенные статьи.

"В то же время ниже плановых было обслуживание госбюджета в результате более крепкой гривни и эффективного управления долгом Минфина, в частности, более стремительного снижения доходности по заимствованиями (общая экономия включительно с изменениями в госбюджет-2019 составила 25,3 млрд грн по сравнению с начальным планом на 2019 год: в частности, 21,6 млрд грн, учтенных в изменениях, и еще дополнительно 3,7 млрд грн после внесения изменений)", – указал Минфин.

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Кроме того, в министерстве отметили экономию по ряду соцпрограмм: 6,9 млрд грн – экономия по субвенции семьям с детьми, малообеспеченным семьям в связи с более низким уровнем рождаемости и низкою популярностью программы "муниципальная няня"; 2 млрд грн составила экономия субвенции на жилищно-коммунальные льготы и субсидии, 1,1 млрд грн – на субвенции по твердому и жидкому бытовому топливу и сжиженному газу, что министерство поясняет более быстрым ростом доходов населения по сравнению с тарифами и теплой погодой в ноябре.

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Бюджет, ВВП, Дефицит, Госбюджет-2019.
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