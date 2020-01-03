Приоритетные направления: чем займется Минэкономики в 2020 году

Новости Бизнеса:В Минэкономики определили приоритетные направления работы на 2020 год.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства определило совместные с правительством приоритетные направления работы на 2020 год для реальных изменений.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"В начале нового года делимся планами по приоритетным направлениям работы Минэкономики. Приватизируем 5 больших и 300 малых госпредприятий. Обновим стратегию оборонно-промышленного комплекса после завершения Осмотра ОПК. Для запуска реформы также необходимо принять 10 законопроектов. Заработает Закон Украины "Об обороте сельскохозяйственных земель", создадим Фонд гарантирования фермерских кредитов объемом 240 млн грн, а для господдержки запланированы - 4,4 миллиарда гривень в бюджете 2020 года. Проведем переговоры по обновлению соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы увеличить возможности и улучшить условия для наших экспортеров. Заработает Закон Украины "О труде" и новая редакция Закон Украины "О занятости населения", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эти направления являются основой наших совместных с правительством действий для реальных изменений.

На 2020 год правительство запланировало масштабные изменения в 4 направлениях: крупное строительство (инфраструктура: дороги, опорные школы, детсады, центры экстренной медицинской помощи, термомодернизация домов), земельная реформа, медицинская реформа и доступное кредитование: для фермеров, для предпринимателей, для создания собственного дела.