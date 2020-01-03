Чем пополнятся Вооруженные силы Украины в 2020 году

Новости Бизнеса:В 2020-м году армия получит тренажеры ЗРК "Бук", С-300 и танки Т-80.

В 2020 году Вооруженные Силы Украины укомплектуют учебными тренажерами на 60% – по сравнению с нынешними 40%. Это даст возможность отрабатывать сценарии боевых действий.

Тренажеры закупят для подготовки операторов, экипажей и взвода в целом. Об этом сказал заместитель начальника управления боевой подготовки ГУ подготовки ВСУ Владислав Пономарев, пишет АрмияInform.

Пономарев объяснил, что сейчас укомплектованность тренажерный базы в учебных центрах ВСУ составляет около 40% от потребности. Финансирование на 2020 год позволит повысить этот показатель до 60%.

В частности, учебный центр Воздушных Сил получит мультимедийные комплексы ЗРК С-300 и "Бук-М1", учебный центр Военно-Морских Сил – тренажеры танка Т-80, а учебный центр ДШВ – статические тренажеры БМП, – сказал он.

Кроме того, по его словам, продлится также обустройство компьютерных многофункциональных классов.

В целом использование тренажеров и средств имитационного моделирования дает возможность отрабатывать реалистичные сценарии боевых действий, что иногда невозможно в полевых условиях. Для проведения учений подразделений современные имитационные средства применяют в комплексе с мощными компьютерными системами.

Кроме того, Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь Трамп подписал бюджет, который предусматривает 300 миллионов долларов для армии Украины для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

Государственные предприятия Укроборонпрома на 98% выполнили свои обязательства по изготовлению и ремонту военной техники для ВСУ. Украинский военным в течение года передали 4 тысячи 876 единиц техники: 3 тысячи 889 единиц новой и модернизированной техники, 987 единиц отремонтированной техники.

ВСУ получили:

2 тысячи 327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019 года).

474 единицы систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.

202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения.

25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники.

9 единиц авиационной техники и оборудованию.

3 тысячи 179 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов.