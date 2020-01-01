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В 2020 году американская армия пополнится шестью сотнями роботов

В 2020 году американская армия пополнится шестью сотнями роботов
03:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Военные США начнут использовать роботов-носильщиков в 2020 году.

Военные США начнут использовать роботов-носильщиков в 2020 году. Роботы MUTT, разработанные американской компанией General Dynamics Land Systems в рамках тендера SMET, будут приняты в армию США до конца следующего года, пишет Defense News.

Роботы-носильщики будут использоваться для перевозки экипировки, боеприпасов и провизии для бойцов или разведки. Это позволит увеличить мобильность американских военные подразделений.

В общей сложности General Dynamics Land Systems поставит в американскую армию 624 робота. Устройство сможет перевозить грузы массой до 454 кг на протяжении 72 часов. За это время аппарат сможет преодолеть 100 км.

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При этом робот может быть как автономным, так и двигаться под руководством оператора. Кроме того, на MUTT можно установить боевой модуль или системы для запуска разведчиков-беспилотников.

MUTT также можно использовать для эвакуации раненых с мест боевых действий.

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США, Роботы, MUTT, General Dynamics Land Systems.
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