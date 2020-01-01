В 2020 году американская армия пополнится шестью сотнями роботов

Новости технологии:Военные США начнут использовать роботов-носильщиков в 2020 году.

Военные США начнут использовать роботов-носильщиков в 2020 году. Роботы MUTT, разработанные американской компанией General Dynamics Land Systems в рамках тендера SMET, будут приняты в армию США до конца следующего года, пишет Defense News.

Роботы-носильщики будут использоваться для перевозки экипировки, боеприпасов и провизии для бойцов или разведки. Это позволит увеличить мобильность американских военные подразделений.

В общей сложности General Dynamics Land Systems поставит в американскую армию 624 робота. Устройство сможет перевозить грузы массой до 454 кг на протяжении 72 часов. За это время аппарат сможет преодолеть 100 км.

При этом робот может быть как автономным, так и двигаться под руководством оператора. Кроме того, на MUTT можно установить боевой модуль или системы для запуска разведчиков-беспилотников.

MUTT также можно использовать для эвакуации раненых с мест боевых действий.