Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году

Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Украина в прошлом году увеличила импорт газа на треть и снизила его потребление без ПТР на 7%

В течение 2019 года украинским потребителям всех категорий было протранспортировано газа на 7% меньше, чем за предыдущий год. В то же время импортные закупки газа увеличились на 35%.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз" со ссылкой на оперативную информацию о результатах работы украинской газотранспортной системы в 2019 году.

"Украинским потребителям всех категорий с начала года протранспортировано магистральными газопроводами 26,4 млрд куб. м газа (показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для ВТВ), что на 7% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов (ВТВ) уменьшилось на 8% и насчитывает 3,4 млрд куб. м природного газа", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в 2019 году в Украину было импортировано 14,2 млрд кубометров голубого топлива, что больше на 35% от аналогичного позапрошлогоднего объема.

При этом, собственная добыча уменьшился лишь на 1%.

В "Нафтогазе" рассказали о завершении процедуры анбандлинга

"Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше отметки предыдущего года", - сообщает Укртрансгаз.

Отмечается, что в подземные хранилища было закачано 13,1 млрд кубометров газа, что больше на 34%, чем за 2018 год. По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины было накоплено 18,9 млрд кубометров голубого топлива. Это на 36% больше, чем год назад.

Отбор газа из ПХГ в течение 2019 года уменьшился на 25% - до 8,0 млрд кубометров.

Как известно, в 2018 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2017 годом увеличилось на 0,4 млрд кубометров, или на 1,3% (с 31,9 до 32,3 млрд кубометров).

Запасы газа в ПГХ Украины сократились на 13%

Для обеспечения устойчивого прохождения осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов Нафтогаз планировал закачать не менее 20 млрд кубометров газа. На 25 октября прошлого года в хранилищах было накоплено рекордные 21,6 млрд кубометров.

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд кубометров газа на первый год, и 40 млрд кубометров в последующие 4 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Украина, Укртрансгаз, Импорт, ГТСУ, ПХГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Год отдыха: сколько выходных будет у украинцев в 2020
Сколько выходных будет у украинцев в 2020
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь