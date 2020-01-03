Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году

Новости Бизнеса:Украина в прошлом году увеличила импорт газа на треть и снизила его потребление без ПТР на 7%

В течение 2019 года украинским потребителям всех категорий было протранспортировано газа на 7% меньше, чем за предыдущий год. В то же время импортные закупки газа увеличились на 35%.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз" со ссылкой на оперативную информацию о результатах работы украинской газотранспортной системы в 2019 году.

"Украинским потребителям всех категорий с начала года протранспортировано магистральными газопроводами 26,4 млрд куб. м газа (показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для ВТВ), что на 7% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов (ВТВ) уменьшилось на 8% и насчитывает 3,4 млрд куб. м природного газа", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в 2019 году в Украину было импортировано 14,2 млрд кубометров голубого топлива, что больше на 35% от аналогичного позапрошлогоднего объема.

При этом, собственная добыча уменьшился лишь на 1%.

"Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше отметки предыдущего года", - сообщает Укртрансгаз.

Отмечается, что в подземные хранилища было закачано 13,1 млрд кубометров газа, что больше на 34%, чем за 2018 год. По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины было накоплено 18,9 млрд кубометров голубого топлива. Это на 36% больше, чем год назад.

Отбор газа из ПХГ в течение 2019 года уменьшился на 25% - до 8,0 млрд кубометров.

Как известно, в 2018 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2017 годом увеличилось на 0,4 млрд кубометров, или на 1,3% (с 31,9 до 32,3 млрд кубометров).

Для обеспечения устойчивого прохождения осенне-зимнего сезона 2019-2020 годов Нафтогаз планировал закачать не менее 20 млрд кубометров газа. На 25 октября прошлого года в хранилищах было накоплено рекордные 21,6 млрд кубометров.

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд кубометров газа на первый год, и 40 млрд кубометров в последующие 4 года.