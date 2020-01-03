Ривненская АЭС 5 января планирует вывести в плановый ремонт блок №1

Новости Бизнеса:Ривненская атомная электростанция (АЭС) 5 января планирует 5 января вывести блок №1 в средний планово-предупредительный ремонт.

По данным пресс-службы станции, длительность ремонта составит 45 суток.

К утру пятницы в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 405-е сутки среднего планового ремонта (до 27 января), блоке №3 Запорожской АЭС – 15-е сутки капитального планового ремонта (до 3 мая), блоке №6 Запорожской АЭС – 12-е сутки среднего планового ремонта (до 14 апреля).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.