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Отказ от ядерной энергии: Германия остановила работу Филипсбургской АЭС

Отказ от ядерной энергии: Германия остановила работу Филипсбургской АЭС
01:37 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Германия останавливает АЭС в рамках отказа от ядерной энергии.

Германия прекращает работу одной из своих семи атомных электростанций в рамках запланированного прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Филипсбургскую атомную электростанцию отключили от электросети в 8 вечера (по Киеву) 31 декабря. Срок действия лицензии на функционирование станции завершается в полночь.

В соответствии с планом "переходной энергетики" Германии, страна имеет целью заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия. Правительство согласилось в начале этого года прекратить производство электроэнергии из угольных станций не позднее 2038 года.

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Сторонники ядерной энергетики утверждают, что отключение остальных реакторов угрожает энергетической безопасности Германии и сделает ее зависимой от угля и газа, а также электроэнергии, импортируемой из соседних стран, которые еще имеют АЭС.

Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия, обеспечили более 47% электроэнергии, потребленной с государственной электросети в Германии в течение первых шести месяцев года. По данным Института Фраунгофера, ядерная энергия составляла около 13%.

Реактор мощностью 1468 мегаватт, который сейчас закрывают, начал работу в 1984 году. Он расположен в 100 километрах к югу от Франкфурта вблизи французской границы.

Старый реактор на том же месте, известный как Филипсбург-1, закрыли навсегда в 2011 году, вскоре после того, как правительство Германии решило закрыть атомную энергетику после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии.

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Соседняя Швейцария остановила 47-летнюю атомную станцию в начале этого месяца.

В понедельник Швеция остановила один из четырех ядерных реакторов на крупнейшей электростанции после более 40 лет работы из-за отсутствия прибыльности.

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Реактор Ringhals 2 на юго-западе Швеции навсегда закрыли в соответствии с решением 2015 года его владельцев - шведской энергетической группы Vattenfall и немецкой энергетической компании Uniper. Электростанция Ringhals, расположенная в 65 километрах к югу от второго по величине шведского города Гетеборг, является одной из трех атомных электростанций северной страны.

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Германия, АЭС, Ядерная энергетика, Филипсбург.
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