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В Германии убеждены, что Польша стала первой жертвой Второй мировой войны

В Германии убеждены, что Польша стала первой жертвой Второй мировой войны
17:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Берлине заявили, что Сталин и Гитлер нагло поделили Польшу.

Оккупация Польши гитлеровской Германией и СССР в сентябре 1939 года произошла в результате подписания пакта Молотова-Риббентропа.

О позиции федерального правительства Германии по поводу последних заявлений президента России Владимира Путина о событиях Второй мировой войны в Twitter сообщил посол Германии в Польше Рольф Никель.

"Позиция федерального правительства Германии понятна: пакт Риббентропа-Молотова подготовил преступную наступательную войну гитлеровской Германии против Польши. СССР совместно с Германией участвовал в этом наглом разделении Польши", - написал Никель.

Похожие позиции по этому поводу выразили также послы США и Израиля в Польше. В частности, посол США Джорджетт Мосбахер в Twitter написала: фактом является то, что именно Гитлер и Сталин договорились начать Вторую мировую войну. В свою очередь, посол Израиля Бен Цви также акцентировал в комментарии польским СМИ, что именно Германия начала Вторую мировую войну, а Польша была ее первой жертвой.

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Как известно, Путин на пресс-конференции 19 декабря, а затем 24 декабря, на коллегии Минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью в 1938 году часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Последнего довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

Сначала МИД Польши выразил протест по поводу заявлений Путина и его попытки переписать историю и оправдать сталинский тоталитаризм. Впоследствии в МИД Польши был вызван посол Андреев, где ему был выражен протест по поводу заявлений президента РФ. В воскресенье во время брифинга для СМИ глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, что агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а являются попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС против РФ, наложенных за бесправную аннексию Крыма, поражение переговоров в нормандском формате, которые не только не принесли отмену санкций, но добавили очередные осложнения - со стороны США, которые значительно усложнили реализацию проекта Nor d Stream 2, отстранение российских спортсменов на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.

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Германия, Польша, ФРГ, Россия, Владимир Путин, Вторая мировая война.
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