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ГТС Украины частично работает в реверсном режиме

ГТС Украины частично работает в реверсном режиме
17:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Газотранспортная система (ГТС) Украины с начала 2020 года функционирует частично в реверсном режиме из-за небольших объемов транзита, сообщил украинский оператор ОГТСУ.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть, спрос потребителей в восточных и южных регионах Украины обеспечивается транспортировкой газа из подземных хранилищ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Соответственно, предыдущие инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", - отмечают в ОГТСУ.

"Вместе с тем Оператору ГТС полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м. Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", которое ранее было внедрено в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 млн куб. м), или 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1 млн куб. м).

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Согласно оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины", на точках выхода из системы 1 января через ГИС "Ужгород" (словацкое направление) поток составил 17,5 млн куб. м (-8,2 раза к 31 декабря 2019 года, 143 млн куб. м), ГИС "Берегово" (Венгрия) – 9,7 млн куб. м (-3,7 раза, 36 млн куб. м), ГИС "Дроздовичи" (Польша) – 8,9 млн куб. м (-11,9%, 10,1 млн куб. м), ГИС "Орловка" (Румыния, южноевропейское) – 3,2 млн куб. м (-6,3 раза, 20,1 млн куб. м), Молдова – 10 млн куб. м (-7,4%, 10,8 млн куб. м).

"Мы отрабатываем все полученные заявки "Газпрома" на транзит в полном объеме. При этом получаем отплату на все забронированные мощности из расчета 65 млрд куб. м в год, вне зависимости от объемов физической транспортировки газа" – отметил в комментарии генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

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Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за прошлый год составил 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018-му), в Молдову – 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

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ГТС, ГТС Украины, ОГТСУ.
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