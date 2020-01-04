Скачать
Суббота, 04.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского
Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед
Экс-игрок сборной Украины покинул сербский клуб
Экс-игрок сборной Украины покинул сербский клуб
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"

Впервые в истории: минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Впервые в истории: минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
08:02 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%), в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации.

С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России.

На это обратил внимание в фейсбуке бывший заместитель председателя государственной администрации Севастополя Дмитрий Базив.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января увеличена на 13,2% – до 4723 гривен.

По курсу НБУ по состоянию на 3 января это 199,4 доллара.

В России "минимальный размер оплаты труда" составляет 12130 рублей.

По курсу Центробанка РФ по состоянию на 3 января это 195,9 доллара.

Таким образом, пишет Базив, "минимальная зарплата в Украине впервые выше, чем в РФ".

Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"

Обратим внимание, что минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 местных рублей, а это – 177,8 доллара. У другого постсоветского соседа, Молдовы, минималка – 2775 леев или 161,2 доллара.

Однако у соседей Украины, которые являются членами Евросоюза – речь о Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, странах Балтии – размер минимальной зарплаты намного выше: от 500 до 600 долларов США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Россия, Минимальная зарплата, Минималка, Бюджет-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
02 Макрон и Путин обсудили Украину
03 Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
04 Лучшие травы для быстрого похудения
05 Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Facebook заблокировал пост Супрун
Facebook заблокировал пост Супрун
Во Львове установят огромный рождественский дидух
Во Львове установят огромный рождественский дидух
Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь