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Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"

Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
03:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Минимальная зарплата в Украине повысилась на 13%.

Минимальная заработная плата в Украине в минувшем году повысилась на 13,2% до 4723 грн.

В частности, согласно вступившему 1 января в силу закону "О Государственном бюджете на 2020 год" минимальная месячная заработная плата установлена на уровне 4 723 грн. (в почасовом эквиваленте – 28,31 грн). В 2019 году она составляла 4 173 грн.

Кроме того, на 174 грн повышен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц и с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 января составляет 1 779 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 гривен; для трудоспособных лиц – 2 102 гривны; для лиц, утративших трудоспособность – 1 638 гривен.

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Госбюджет также предусматривает, что с 1 января уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 25%, для детей – 85%, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100% соответствующего прожиточного минимума.

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Госбюджет, Зарплата, Минимальная зарплата, 2020 год.
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