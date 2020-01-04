Макогон: Оператор ГТС получит полную оплату за транзит газа

Новости Бизнеса:Сергей Макогон заявил, что Украина получит полную оплату за транзит газа несмотря на то, что объемы транзита газа снизились.

Несмотря на то, что физические объемы транзита газа из РФ временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, Общество с ограниченной ответственностью "Оператор ГТС Украины" получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м3 в сутки. Об этом в среду сообщил глава компании Сергей Макогон у себя в Facebook.

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м3 в сутки. Деньги уже на счетах Оператора ГТС Украины, так как услуги предоставляются по принципу предоплаты", - написал Макогон.

Напомним, накануне оператор сообщил, что начиная с 7:00 1 января выполняет все заявки Газпрома в полном объеме - транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

Напомним, генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон сообщил о штатном режиме работы газотранспортной системы.