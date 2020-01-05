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Украина поставит Турции более 500 двигателей для ударных БПЛА

Украина поставит Турции более 500 двигателей для ударных БПЛА
16:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина поставит ВС Турции двигателя для ударных беспилотников на $600 миллионов.

Украинский производитель "Ивченко-Прогресс" поставит вооруженным силам Турции более 500 двигателей для беспилотников на 600 миллионов долларов.

Об этом пишет Defense Express.

По информации компании, поставки турбовинтовых двигателей АИ-450 к оперативно-стратегическому БпЛА "Акынжи" и модернизированных турбореактивных АИ-25 – к перспективному беспилотному истребителю будут проходить с 2021 до 2030 года.

Демонстрация первого прототипа БПЛА Akinci состоялась в 2018 году. БПЛА сможет осуществлять полет на высоте 12 200 м и нести до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа.

Турецкий тяжелый беспилотник Akinci взлетел с украинскими двигателями (Видео)

Размах крыльев БПЛА Akinci составляет 20 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг. Ожидаемое время полета – до 24 часов. Среди номенклатуры вооружения Akinci – управляемые ракеты и бомбы, системы радиоэлектронной разведки и борьбы.

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Турция, Беспилотник, БПЛА, Akinci.
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