Украина поставит Турции более 500 двигателей для ударных БПЛА

Новости Бизнеса:Украина поставит ВС Турции двигателя для ударных беспилотников на $600 миллионов.

Украинский производитель "Ивченко-Прогресс" поставит вооруженным силам Турции более 500 двигателей для беспилотников на 600 миллионов долларов.

Об этом пишет Defense Express.

По информации компании, поставки турбовинтовых двигателей АИ-450 к оперативно-стратегическому БпЛА "Акынжи" и модернизированных турбореактивных АИ-25 – к перспективному беспилотному истребителю будут проходить с 2021 до 2030 года.

Демонстрация первого прототипа БПЛА Akinci состоялась в 2018 году. БПЛА сможет осуществлять полет на высоте 12 200 м и нести до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа.

Размах крыльев БПЛА Akinci составляет 20 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг. Ожидаемое время полета – до 24 часов. Среди номенклатуры вооружения Akinci – управляемые ракеты и бомбы, системы радиоэлектронной разведки и борьбы.