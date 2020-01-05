Три недели работы: Гончарук отчитался о прогрессе в борьбе с нелегальными АЗС

Новости Бизнеса:За три недели в Украине прекратили деятельность более четырех сотен нелегальных автозаправок.

За три недели пресечена деятельность 439 нелегальных автозаправочных станций и наложен арест на 275,4 тонн горючего.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Продолжается борьба с деятельностью нелегальных АЗС по всей Украине. Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 — демонтированы, арестованы 275,4 тонн горючего", - написал он.

По словам Гончарука, к работе также привлечено руководство всех областных госадминистраций.

Премьер отметил, что дал поручение ликвидировать проблему до 9 января, чтобы как можно скорее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны.