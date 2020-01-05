Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Три недели работы: Гончарук отчитался о прогрессе в борьбе с нелегальными АЗС
Три недели работы: Гончарук отчитался о прогрессе в борьбе с нелегальными АЗС
Зеленский с семьей полетел в Оман
Зеленский с семьей полетел в Оман
Защитник Динамо уйдет в Серию А
Защитник Динамо уйдет в Серию А
Вечеря на Рождество 2020: что и когда нужно нести кумовьям
Вечеря на Рождество 2020: что и когда нужно нести кумовьям

Три недели работы: Гончарук отчитался о прогрессе в борьбе с нелегальными АЗС

Три недели работы: Гончарук отчитался о прогрессе в борьбе с нелегальными АЗС
16:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:За три недели в Украине прекратили деятельность более четырех сотен нелегальных автозаправок.

За три недели пресечена деятельность 439 нелегальных автозаправочных станций и наложен арест на 275,4 тонн горючего.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Продолжается борьба с деятельностью нелегальных АЗС по всей Украине. Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 — демонтированы, арестованы 275,4 тонн горючего", - написал он.

В районе ООС ликвидировали 13 нелегальных АЗС

По словам Гончарука, к работе также привлечено руководство всех областных госадминистраций.

Премьер отметил, что дал поручение ликвидировать проблему до 9 января, чтобы как можно скорее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АЗС, Детенизация экономики, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Стрижки, которые станут главными тенденциями красоты в 2020 году
04 Оказывается, он не для всех: кому противопоказан чеснок
05 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ядерная сделка: в Иране пройдет &quot;важная встреча&quot;
Ядерная сделка: в Иране пройдет "важная встреча"
В ГПСУ прокомментировали допуск Dr.Alban в Украину
В ГПСУ прокомментировали допуск Dr.Alban в Украину
Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа
Киев в полном объеме получил оплату за транзит газа
Ключевые отличия православного и католического Рождества: традиции и обряды
Ключевые отличия православного и католического Рождества: традиции и обряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь