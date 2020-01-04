В районе ООС ликвидировали 13 нелегальных АЗС

Новости Украины:Правоохранители зафиксировали 8 нелегальных АЗС в Донецкой области и 5 - в Луганской области.

В районе проведения операции Объединенных сил на прошлой неделе правоохранители прекратили деятельность 13 нелегальных АЗС. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

Отмечается, что срочные меры по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами принимаются в соответствии с поручением премьер-министра Алексея Гончарука и командования Объединенных сил совместными усилиями Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, правоохранительных и соответствующих контролирующих органов.

За неделю на территории Донецкой и Луганской областей и в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, сотрудники налоговой милиции ГФС проверили 55 объектов торговли горюче-смазочными материалами. Выявлены нарушения в деятельности 13 АЗС и АГЗС, которые осуществляли незаконное хранение и реализацию топлива без получения лицензий на соответствующий вид деятельности. Из них 8 - в Донецкой и 5 - в Луганской областях.

По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

Из незаконного оборота изъято более 62 тыс. литров бензина, почти 30 тыс. литров дизельного горючего, 38 тыс. литров сжиженного газа - всего на общую сумму более 3 млн грн. Кроме того, изъято оборудование автозаправочных комплексов и 3 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность, общей стоимостью 15 млн грн. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 18 млн грн.

Как сообщалось ранее, 26 декабря Гончарук поручил соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года.

Напомним, в новогоднюю ночь боевики на Донбассе сожгли жилой дом.