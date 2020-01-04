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Суббота, 04.01.2020
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В районе ООС ликвидировали 13 нелегальных АЗС

В районе ООС ликвидировали 13 нелегальных АЗС
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Правоохранители зафиксировали 8 нелегальных АЗС в Донецкой области и 5 - в Луганской области.

В районе проведения операции Объединенных сил на прошлой неделе правоохранители прекратили деятельность 13 нелегальных АЗС. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

Отмечается, что срочные меры по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами принимаются в соответствии с поручением премьер-министра Алексея Гончарука и командования Объединенных сил совместными усилиями Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, правоохранительных и соответствующих контролирующих органов.

За неделю на территории Донецкой и Луганской областей и в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, сотрудники налоговой милиции ГФС проверили 55 объектов торговли горюче-смазочными материалами. Выявлены нарушения в деятельности 13 АЗС и АГЗС, которые осуществляли незаконное хранение и реализацию топлива без получения лицензий на соответствующий вид деятельности. Из них 8 - в Донецкой и 5 - в Луганской областях.

На Донбассе боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов защитников Новолуганского

По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

Из незаконного оборота изъято более 62 тыс. литров бензина, почти 30 тыс. литров дизельного горючего, 38 тыс. литров сжиженного газа - всего на общую сумму более 3 млн грн. Кроме того, изъято оборудование автозаправочных комплексов и 3 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность, общей стоимостью 15 млн грн. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 18 млн грн.

Как сообщалось ранее, 26 декабря Гончарук поручил соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года.

Напомним, в новогоднюю ночь боевики на Донбассе сожгли жилой дом.

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Минобороны, АЗС, Донбасс, Штаб ООС, Незаконные АЗС.
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