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В новогоднюю ночь боевики на Донбассе сожгли жилой дом

В новогоднюю ночь боевики на Донбассе сожгли жилой дом
10:40 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:По данным украинской разведки, в новогоднюю ночь в оккупированном населенном пункте Викторовка боевики сожгли жилой дом.

По данным украинской разведки, в новогоднюю ночь боевики сожгли жилой дом на оккупированной территории. Об этом сообщают в пресс-центр ООС

"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом".

Как отмечается на опубликованном видео, "в новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли почему-то между собой, были слышны взрывы гранат".

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Один из военных отмечает, что пламя от сожженного дома можно было видеть с украинских позиций.

Кроме того, сообщается о столкновении между местными участниками НЗФ и российскими наемниками с использованием стрелкового оружия в Староласпе в ночь на субботу.

Напомним, уже 15 февраля начнет работу государственный телеканал для временно оккупированных территорий.

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Террористы, Боевики, Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС, Штаб ООС.
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