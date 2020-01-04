На Донбассе боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов защитников Новолуганского

Новости Украины:Российско-оккупационные войска с начала суток осуществили один обстрел украинских защитников в районе Новолуганского.

С начала субботы боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушили режим прекращения огня в районе Новолуганского, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 4 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска осуществили один обстрел наших защитников в районе Новолуганского. С 4 утра оккупанты вели огонь из АГС и крупнокалиберных пулеметов из Доломитного", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

В Минобороны отметили, что боевых потерь среди украинских воинов нет.

Как сообщалось, 3 января вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия возле Васильевки. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.