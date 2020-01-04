На Донбассе почти "тишина": за сутки - три обстрела

Новости Украины:Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по украинским позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского", - подытожили в штабе ООС.