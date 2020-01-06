Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине
Итоги дня 5 января: Зеленский в Омане, эскалация на Ближнем востоке и Dr.Alban в Украине
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии

В мире активно дорожает золото

В мире активно дорожает золото
08:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Цена на золото выросла до самого высокого уровня за последние шесть лет.

Золото подорожало до самого высокого уровня за последние шесть лет на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака.

Цена поднялась на 2,3% и достигает 1588,13 доллара за унцию - это максимум с апреля 2013 года, передает ТСН. В Сингапуре торговали по цене в 1575,36 долларов за унцию, а фьючерсы набрали аж 2,5% - 1590,9 долларов.

Кроме того, стоимость палладия подскочила на 1,2% до 2 073,90 долларов за унцию, что является рекордно высоким показателем, а серебро и платина также выросли в цене.

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне убийства иранского генерала

Золото активно дорожает с начала 2020-го. Ценовой показатель является наибольшим за почти десятилетие, что, кроме геополитических факторов, обусловлено слабым долларом, низкими реальными ставками и последствиями торговой войны для сдерживания мирового роста. Кроме того, золото ценят еще и за его наилучшую защиту, что будет способствовать дальнейшему росту стоимости, пишет агентство Bloomberg. На этом фоне дорожают акции золотодобывающих компании.

Как сообщалось, в августе 2019 года декабрьские фьючерсы на золото достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX). Тогда цена за унцию драгоценных металлов выросла на 1,17% и достигла $1503,30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Золото, Мировая экономика, Цены на золото, Мировые цены на золото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
05 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые члены правительства Австрии примут присягу 7 января
Новые члены правительства Австрии примут присягу 7 января
В Японии свое 117-летие отпраздновала Канэ Танака
В Японии свое 117-летие отпраздновала Канэ Танака
В мире активно дорожает золото
В мире активно дорожает золото
Рецепт дня: Рождественская кутья из пшеницы
Рецепт дня: Рождественская кутья из пшеницы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь