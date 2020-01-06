В мире активно дорожает золото

Новости Бизнеса:Цена на золото выросла до самого высокого уровня за последние шесть лет.

Золото подорожало до самого высокого уровня за последние шесть лет на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака.

Цена поднялась на 2,3% и достигает 1588,13 доллара за унцию - это максимум с апреля 2013 года, передает ТСН. В Сингапуре торговали по цене в 1575,36 долларов за унцию, а фьючерсы набрали аж 2,5% - 1590,9 долларов.

Кроме того, стоимость палладия подскочила на 1,2% до 2 073,90 долларов за унцию, что является рекордно высоким показателем, а серебро и платина также выросли в цене.

Золото активно дорожает с начала 2020-го. Ценовой показатель является наибольшим за почти десятилетие, что, кроме геополитических факторов, обусловлено слабым долларом, низкими реальными ставками и последствиями торговой войны для сдерживания мирового роста. Кроме того, золото ценят еще и за его наилучшую защиту, что будет способствовать дальнейшему росту стоимости, пишет агентство Bloomberg. На этом фоне дорожают акции золотодобывающих компании.

Как сообщалось, в августе 2019 года декабрьские фьючерсы на золото достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX). Тогда цена за унцию драгоценных металлов выросла на 1,17% и достигла $1503,30.