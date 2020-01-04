Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне убийства иранского генерала

Новости Бизнеса:Мировые цены на "черное золото" продолжают демонстрировать рост.

Цены на нефть эталонных марок усилили повышение в ходе торгов в пятницу на фоне новостей об убийстве иранского генерала Кассема Сулеймани, которые усилили беспокойство о конфликте в одном из самых важных нефтедобывающих регионов мира.

Отмечается, что стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 13:39 составила 69,26 долларов за баррель - это на 3,01 доллара (4,54%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожали на 2,67 доллара (4,36%) - до 63,85 долларов за баррель.

Напомним, 3 января во время обстрела из американских вертолетов автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Иран пообещал отомстить за убийство.

На биржевых торгах фьючерсы на золото подскочили на 1,4% до 1550,43 долларов за унцию на фоне новостей об убийстве иранского генерала Кассема Сулеймани.