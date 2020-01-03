Россия прекратила поставлять нефть Беларуси

Россия и Беларусь долго спорили о новом контракте на поставку нефти, поскольку предыдущий заканчивался 1 января 2020 года.

Беларуские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) - констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья.

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель одного из НПЗ.

"Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря (2019 года - ИФ) не изменилась, контрактов на поставку нефти нет", - констатировал представитель другого завода.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Концерне "Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России на беларуские НПЗ с 1 января в условиях отсутствия контрактов. "Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" представитель пресс-службы концерна.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - отмечалось в сообщении пресс-службы президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заявил, что договоренностей с Беларусью по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен. "Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Беларусь с 1 января.

"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок - ред.) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - добавил он.

Лукашенко 24 декабря заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.

"Я могу через Польшу (запустить альтернативный импорт нефти - ред.), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - ред.) и в трубу (МН "Дружба" - ред.) завести реверсом (из Польши в Беларусь - ред.) они предлагают", - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря, комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.

Президент отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей. "Давайте цены ваши - мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа (в Беларуси - ред.) уйдет куда-то - вы не обижайтесь", - сказал он.

По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно будут искать, я этого не скрываю от руководства России".

По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в Беларусь на 2,2% до 17,6 млн тонн.