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Убийство иранского генерала повлияло на мировые цены на нефть

Убийство иранского генерала повлияло на мировые цены на нефть
09:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Цены на нефть резко подскочили на новостях об убийстве иранского генерала.

Нефтяные котировки резко подскочили в пятницу на мировом товарно-сырьевом рынке на новостях об убийстве иранского генерала.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

По данным торгов, цены на нефть североморского сорта Brent выросли на 3,06% - до 68,28 долларов.

Стоимость барреля западнотехасской нефти WTI повысилась на 2,75% - до 62,87 долларов.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-аш-Шааби" заявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого глава Госдепа Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Ираке 31 декабря, и командир спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани.

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По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 68,22 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 66,25 доллара за баррель, что на 4 цента выше уровня закрытия торгов ($66,21).

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Газ, Иран, Тарифы, Цена на нефть, Нейфть, Касим Сулеймани.
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