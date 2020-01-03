Убийство иранского генерала повлияло на мировые цены на нефть

Новости мира:Цены на нефть резко подскочили на новостях об убийстве иранского генерала.

Нефтяные котировки резко подскочили в пятницу на мировом товарно-сырьевом рынке на новостях об убийстве иранского генерала.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

По данным торгов, цены на нефть североморского сорта Brent выросли на 3,06% - до 68,28 долларов.

Стоимость барреля западнотехасской нефти WTI повысилась на 2,75% - до 62,87 долларов.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-аш-Шааби" заявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого глава Госдепа Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Ираке 31 декабря, и командир спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 68,22 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 66,25 доллара за баррель, что на 4 цента выше уровня закрытия торгов ($66,21).