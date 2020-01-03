Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции

"Мы будем решительно мстить Америке": в Иране отреагировали на гибель Сулеймани

"Мы будем решительно мстить Америке": в Иране отреагировали на гибель Сулеймани
06:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В Иране угрожают отомстить США за убийство генерала КСИР.

Бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся "решительной местью Америке" за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда "Аль-Кудс" в Багдаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мученик, генерал-лейтенант Касем Сулеймани присоединился к своим погибшим братьям, но мы будем решительно мстить Америке", - заявил Резаи в посте в Twitter.

Как сообщалось ранее, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Авиаудар по Багдаду: иранского генерала ликвидировали по указанию Трампа

Двое высокопоставленных военных находились в автомобилях, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Представитель "Аль-Хашд аш-Шааб" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, которые прибыли в багдадский аэропорт". Аэропорт временно прекратил работу из угрозы безопасности полетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Ирак, Багдад, Касем Сулеймани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
04 Пристайко отреагировал на перенос визита Помпео
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы будем решительно мстить Америке&quot;: в Иране отреагировали на гибель Сулеймани
В Иране отреагировали на гибель Сулеймани
Дети &quot;неграждан&quot; Латвии получат гражданство: закон вступил в силу
Дети "неграждан" Латвии получат гражданство
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
Рецепт дня: жаркое из куриной печени
Рецепт дня: жаркое из куриной печени
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь