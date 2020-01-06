Украина нарастила суточный отбор газа из хранилищ

Новости Бизнеса:4 января из ПХГ Украины отобрано 71,91 млн куб. м.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 января уменьшился до 18,658 млрд куб. м, передает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

При этом в данных за 4 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 11,73 млн куб. м газа, данных по поступлению газа из Венгрии и Польши нет.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщалось, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.