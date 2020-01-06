Мировая нефть продолжает дорожать

Новости Бизнеса:Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 6 января, утром выросли в цене до 69,95 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром выросли в цене до 69,95 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:26, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,97%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,15 доллара за баррель, прибавив 1,74%.

Добавим, цены на нефть начали расти после того, как командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Соединенные Штаты подтвердили, что нанесли удары по двум связанных с Ираном целям в Багдаде.

Иран является членом ОПЕК - картеля, созданного нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть.