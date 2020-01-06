Небанковские учреждения получат независимость от НБУ

Новости Бизнеса:НБУ перестал регулировать безопасность в небанковских учреждениях.

В субботу, 4 января 2020 года, вступило в силу постановление правления Национального банка Украины от 24.12.2019 №154 "Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине".

Документ упрощает требования к обеспечению сохранности ценностей и безопасности персонала небанковских учреждений в том числе путем применения кассовых машин (АТМ-систем) как альтернативы обустройства рабочих мест кассиров конструктивными элементами.

Кроме того, отныне небанковские учреждения получат право самостоятельно определять:

обустройство рабочих мест кассиров при условии обеспечения надлежащей безопасной работы сотрудников;

обустройство помещений видеонаблюдением, конструктивными защитными элементами и т.п.;

необходимость использования хранилищ (или сейфов, используемых как хранилище) и класс их сопротивления.

Ранее вступили в действие постановления правления Национального банка Украины от 27.12.2019 №162 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов" и №163 "О внесении изменений в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте".