Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным
Юридическая и медицинская помощь: что необходимо освобожденным пленным
Порошенко: События в Австралии угрожают глобальными последствиями
Порошенко: События в Австралии угрожают глобальными последствиями
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Все для "хозяйки года": известный бренд выпустил коллекцию с мышатами
Все для "хозяйки года": известный бренд выпустил коллекцию с мышатами

Небанковские учреждения получат независимость от НБУ

Небанковские учреждения получат независимость от НБУ
16:29 Сегодня Телеграф UBR Фото: Twitter

Новости Бизнеса:НБУ перестал регулировать безопасность в небанковских учреждениях.

В субботу, 4 января 2020 года, вступило в силу постановление правления Национального банка Украины от 24.12.2019 №154 "Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине".

Документ упрощает требования к обеспечению сохранности ценностей и безопасности персонала небанковских учреждений в том числе путем применения кассовых машин (АТМ-систем) как альтернативы обустройства рабочих мест кассиров конструктивными элементами.

Кроме того, отныне небанковские учреждения получат право самостоятельно определять:

  • обустройство рабочих мест кассиров при условии обеспечения надлежащей безопасной работы сотрудников;

  • обустройство помещений видеонаблюдением, конструктивными защитными элементами и т.п.;

  • необходимость использования хранилищ (или сейфов, используемых как хранилище) и класс их сопротивления.

НБУ представил проект антикорупционной программы на 2020-2021гг

Ранее вступили в действие постановления правления Национального банка Украины от 27.12.2019 №162 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов" и №163 "О внесении изменений в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
03 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
04 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
05 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Окурок&quot; забрал жизни 4 пациентов: в польском хосписе произошел пожар (Фото)
В польском хосписе произошел пожар (Фото)
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Кремль объявил о визите Меркель в Москву
Кремль объявил о визите Меркель в Москву
Что приготовить на Рождество 2020: рецепт самых вкусных пампушек
Что приготовить на Рождество 2020: рецепт самых вкусных пампушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь