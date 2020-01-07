Милованов: Профсоюзы. Какова их роль сегодня у экономике?

Новости Бизнеса:Паразитирующие на работниках профсоюзы должны быть остановлены.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов выступает за пересмотр роли профсоюзных организаций в экономике страны.

Об этом он написал в Facebook.

"Профсоюзы. Какова их роль сегодня у экономике? Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают ли они это эффективно? ... Например, борются ли профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право рабочего получать высокую зарплату, даже когда предприятие является монополистом на рынке труда?" - рассуждает министр.

По его словам, профсоюзы есть разные. Например, считает Милованов, есть профсоюзы, которые борются за права рабочих. А есть такие, кто на самом деле работает на руководство предприятий.

"Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены", - отметил министр.

Напомним, Федерация профсоюзов Украины выступила против внесенного Кабинетом министров в Верховную Раду законопроекта "О труде" и анонсировала акции протеста.

Профсоюзы анонсировали проведение нескольких акций протеста, в частности, 10, 15 января, а также проведение 16 января Всеукраинского профсоюзного вече в Киеве и регионах Украины "в защиту конституционных трудовых и социально-экономических прав работников и деятельности профсоюзов".