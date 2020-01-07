В Украине вырастет помощь на детей с инвалидностью вследствие Чернобыля

Новости Бизнеса:Увеличение выплат на программы по обеспечению детей является приоритетом Министерства социальной политики в 2020 году.

Государственная соцпомощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, будет расти в 2020 году и к концу года составит 1857,45 грн.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины в Facebook.

"Сегодня делимся с Вами инфографикой, в которой показано как и когда возрастет государственная социальная помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой: с 01.01.2020 = 1719,9 грн, с 01.07.2020 = 1797,69 грн, с 01.12.2020 = 1857,45 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, увеличение выплат на программы по обеспечению детей является приоритетом Министерства социальной политики в 2020 году.

Минсоцполитики планирует в 2020 году увеличить выплаты на приобретение жилья для детей-сирот - 77,7 миллионов грн, что позволит дополнительно купить 1701 квартиру, 18 домов для детских домов семейного типа, 25 домов для малых групповых домов.

Также в планах - ввести программу реабилитации детей с инвалидностью, на что предусмотрено выделить 130 млн грн и повысить пособие на детей для малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а именно - до 6 лет - 2 317,7 грн; от 6 до 18 лет - 2883,4 грн.

Кроме того, Минсоцполитики планирует начать программу социальных услуг, в том числе для детей с инвалидностью, на что выделяют 100 млн грн, что позволит членам семей лиц с инвалидностью работать и заниматься собственными делами без "привязки" к лицам с инвалидностью.