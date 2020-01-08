Украина сократила металлургическое производство

Новости Бизнеса:В сравнении с 2018 годом производство сократилось приблизительно на 2%.

За 2019 год в Украине производство чугуна, стали и металлического проката уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщается на сайте объединения предприятий "Укрметаллургпром".

"По предварительным данным ОП "Укрметаллургпром", в 2019 году металлургическими предприятиями Украины произведено: чугуна 20,05 млн т (97,53% относительно 2018 года), стали 20,82 млн т (98,69%), проката 18,16 млн тонн (98,87%)", - говорится в сообщении.

а 2018 год в Украине было произведено 20,56 млн т чугуна (на 5% больше, чем в 2017 году); 21,1 млн тонн стали (на 1% больше); 18,36 млн т металлопроката (на 3% больше).

Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.

Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%.

В целом с начала года зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

Напомним, в Госказначействе сообщили, что дефицит бюджета-2019 оказался меньшим чем ранее предполагалось.