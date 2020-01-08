Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших украинцев
Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших украинцев
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января

Дефицит Госбюджета-2019 оказался меньшим нежели ожидалось

Дефицит Госбюджета-2019 оказался меньшим нежели ожидалось
10:35 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Госказначействе сообщили, что дефицит бюджета-2019 оказался меньшим чем ранее предполагалось.

По оперативным данным Государственной казначейской службы общий дефицит государственного бюджета в 2019 году был меньше планового и составил 81,2 миллиарда гривен (около 2% ВВП). Об этом сообщает Finclub.

В частности, дефицит общего фонда Государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета был профинансирован за счет заимствований на 405 млрд грн (104% от плана), поскольку поступления от приватизации составили всего 0,5 млрд грн (3,1% от плана), сообщили в Минфине.

В Украине вырастет помощь на детей с инвалидностью вследствие Чернобыля

По итогам года доходы общего фонда бюджета выросли на 5,5% до 879,8 млрд грн. Доходы составили 96,9% от росписи.

По оперативным данным Государственного казначейства расходы по общему фонду государственного бюджета составили 950,7 млрд грн, что на 3,2% меньше плановых показателей.

Ранее Минфин сообщал, что государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 миллиарда гривень, или 1,8% ВВП.

Напомним, ПФУ начал выплату пенсий в 2020 году и направили первые 8,8 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Дефицит бюджета, Казначейская служба, Бюджет-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
04 Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)
05 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Мороз, солнце и гололед: синоптики рассказали о сюрпризах погоды до конца недели
Мороз, солнце и гололед: прогноз погоды до конца недели
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь