Дефицит Госбюджета-2019 оказался меньшим нежели ожидалось

Новости Бизнеса:В Госказначействе сообщили, что дефицит бюджета-2019 оказался меньшим чем ранее предполагалось.

По оперативным данным Государственной казначейской службы общий дефицит государственного бюджета в 2019 году был меньше планового и составил 81,2 миллиарда гривен (около 2% ВВП). Об этом сообщает Finclub.

В частности, дефицит общего фонда Государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета был профинансирован за счет заимствований на 405 млрд грн (104% от плана), поскольку поступления от приватизации составили всего 0,5 млрд грн (3,1% от плана), сообщили в Минфине.

По итогам года доходы общего фонда бюджета выросли на 5,5% до 879,8 млрд грн. Доходы составили 96,9% от росписи.

По оперативным данным Государственного казначейства расходы по общему фонду государственного бюджета составили 950,7 млрд грн, что на 3,2% меньше плановых показателей.

Ранее Минфин сообщал, что государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 миллиарда гривень, или 1,8% ВВП.

Напомним, ПФУ начал выплату пенсий в 2020 году и направили первые 8,8 млрд грн.