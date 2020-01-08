Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров
Катастрофа лайнера МАУ в Иране: список погибших пассажиров
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
Собственная версия Голлума: "The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5
"The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5

В "Нафтогазе" рассказали, как поступят с деньгами, полученными от "Газпрома"

В "Нафтогазе" рассказали, как поступят с деньгами, полученными от "Газпрома"
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Андрей Коболев заявил, что 3 миллиарда долларов, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома", не будут потрачены без обсуждений с Кабмином.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не намерена потратить полученные от российского "Газпрома" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом министров Украины.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

"Деньги, которые сейчас находятся у "Нафтогаза"… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили", – сказал он.

По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.

"Нафтогаз" об остановке поставок нефти из РФ в Беларусь: Знакомая история, которой нам удалось избежать

"Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 27 декабря "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Это дало возможность начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газпром, Нафтогаз, Транзит газа, Андрей Кобалев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
04 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
05 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран
Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран
Компания Boeing заявил о готовности помогать МАУ
Компания Boeing заявил о готовности помогать МАУ
Крушение самолета: МАУ обнародовали имена погибших членов экипажа
Крушение самолета в Иране: названы имена погибших украинцев
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь