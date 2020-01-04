"Нафтогаз" об остановке поставок нефти из РФ в Беларусь: Знакомая история, которой нам удалось избежать

Новости Бизнеса:Нафтогаз отреагировал на остановку подачи российской нефти в Беларусь.

НАК "Нафтогаз Украины" избежал истории с прекращением подачи нефти из России в Беларусь благодаря нескольким факторам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает УНН.

"Знакомая история, которой в этом году нам удалось избежать. Причем, на приемлемых условиях, без политических уступок и потерь. Случилось так благодаря нескольким факторам", - сообщили в пресс-службе, комментируя новость о том, что Россия прекратила подачу нефти в Беларусь.

Так, отметили в компании, первый такой фактор - это качественная подготовка к зиме перед переговорами.

"Мы привлекли средства и сделали дополнительные запасы газа в подземках. Провели модернизацию нашей ГТС, чтобы она могла спокойно работать в реверсном режиме, если транзит прекратится или объемы будут малы. И это же надо, объемы малые и ГТС спокойно работает в реверсном режиме и никакой катастрофы не произошло", - подчеркивают в Нафтогазе.

Второй фактор - это качественно проведенный анбандлинг, по европейским правилам, в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами. Третий - американские санкции, над которыми мы и несколько европейских партнеров работали несколько лет.

"Санкции ввели в конце декабря. И это, скажем так, добавило переговорам положительной для нас динамики. Например, еще за несколько недель до того Украине предлагались различные гибридные способы погашения долга Газпромом, чтобы "спасти лицо". И тут ну это же надо, получили долг деньгами. Внезапно", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в концерне "Белнефтехим" сообщили, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижен до минимально допустимого уровня.