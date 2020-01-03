Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Герус прокомментировал остановку поставок нефти из РФ в Беларусь
Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь: как это повлияет на Украину
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности

Герус прокомментировал остановку поставок нефти из РФ в Беларусь

Герус прокомментировал остановку поставок нефти из РФ в Беларусь
21:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:На данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

Остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создадут серьезных проблем в Украине, пока что поставки продолжаются, сообщил агентству глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Зимой для нас это некритично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", - сказал Герус в комментарии агентству.

По его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению

"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе). Поэтому увеличит выработку Кременчуг, больше зайдет из портов, больше зайдет из стран ЕС. Мы научились диверсифицироваться, а зимой низкий спрос и этот фактор нам на руку", - пояснил нардеп.

"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", - добавил он.

Драка Ляшко и Геруса: расследование завершено

Как сообщалось, беларуские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Затем в беларуских СМИ появилась информация, что с 1 января 2020 года страна приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Нефть, Беларусь, РФ, Андрей Герус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
04 Простые продукты, которые защищают от геморроя
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 4 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон и Путин обсудили Украину
Макрон и Путин обсудили Украину
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко (Видео)
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент
СМИ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
Лунный календарь на январь 2020
Лунный календарь на январь 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь