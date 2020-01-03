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Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению

Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
18:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов ко второму чтению,

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права собственности на земли сельскохозяйственного назначения и порядка их обращения" уже готов к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками обнародовано на сайте ВР", - написал Милованов.

Он отметил, что право покупать землю иностранцам может быть предоставлено только после референдума.

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные исключительно гражданами Украины. Устанавливается ограничение на право владеть землей - 10 тыс. га в одни руки.

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Также, по словам чиновника, банки будут иметь право собственности на землю, но только той, которую получили в качестве залога после невыплаты кредита. В то же время ограничения в 10 тыс. га на банки распространяться не будет.

"Банки должны продать землю, полученную в качестве залога, в течение 2 лет. Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть, банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остальное возвращает банку", - отметил министр.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

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20 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде было зарегистрировано более 4,6 тыс. Поправок к законопроекту.

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Рынок земли, Верховная Рада Украины, ВР Украины, Тимофей Милованов, Земельная реформа в Украине, Рынок земли в Украине, Земельный законопроект.
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