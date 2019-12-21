Стефанчук о рынке земли: Каждый должен учиться быть собственником

Новости Украины:Руслан Стефанчук: Каждый украинец должен почувствовать себя ответственным за свою собственность.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что введение рынка земли научит украинцев быть ответственными за собственность, громаду и страну.

Об этом Стефанчук сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Каждый из нас должен учиться быть собственником... Наша задача - сделать все, чтобы каждый украинец почувствовал себя ответственным за свою собственность, громаду, страну. Ответственности учатся и она начинается с элементарного уровня - почувствовать себя владельцем на земле", - сказал первый вице-спикер ВР.

Он напомнил, что право собственности включает три полномочия - владение, пользование и распоряжение.

"18 лет у нас нет права распоряжения землей, потому что был введен мораторий... Поэтому мы сегодня хотим восстановить историческую справедливость и можем сделать вместе то, что было сделано в 1861 году, - отменить крепостное право на землю", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, пункт об открытии рынка земли есть в программе действующего Президента - поэтому избиратели, проголосовавшие за Владимира Зеленского, поддержали этот вопрос.

Напоминаем, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Рассмотрение во втором чтении было запланировано на 17-20 декабря.к

Проект закона предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли. Согласно документу, приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины, а также иностранные граждане и лица без гражданства - в случае приобретения в порядке наследования и с обязательством продать участок в течение года.

В Верховной Раде зарегистрировано более 4,6 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта.

Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения будет принято только после всеукраинского референдума.