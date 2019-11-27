Стефанчук заявил, что с 2020 года Рада будет работать по-новому

Новости Украины:В Верховной Раде хотят ввести обязательное планирование законопроектных работ.

С февраля 2020 года в Верховную Раду Украины приходит обязательное планирование законопроектных работ.

Как сообщает Информационное управление Аппарата ВР, об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в лекции на тему: "Формирование и осуществление правовой политики как основа развития правового государства".

По словам Стефанчука, важна планомерность работы. "Только в 1997, 1999 и 2006 годах в ВР были планы законопроектных работ. Все остальные годы независимости парламент работает без согласования того, каким будет общественное развитие и как на него реагировать", - отметил он.

Стефанчук обратил внимание, что на сегодняшний день в Украине нет законодательного акта, который формирует законопроектную основу государства - закона о законодательной деятельности. По его словам, "это приводит к тому, что у нас нет четкой иерархии нормативно-правовых актов".

"Сейчас при Министерстве юстиции создана рабочая группа, в которую входят представители от ВР, которая будет нарабатывать проект закона о нормативно-правовых актах. Без него сегодня формировать правовую политику невозможно", - сказал первый заместитель председателя ВР.

Он отдельно остановился на действующем Регламенте ВР, отметив: "Когда в него попадаешь, ты ничего не можешь сделать и твое движение замедляется до микрометров". По его убеждению, "Необходимо сбалансировать скорость принятия необходимых решений с обеспечением их качества. И это должно стать предметом диалога для внесения изменений в Регламент ВР и реформирование работы парламента".

Стефанчук сказал, что в этом направлении уже есть определенные наработки: "Мы предлагаем рассмотрение законопроекта разделить на две стадии: обсуждение и принятие решения. На принятие решения отводится один день, условно говоря, четверг. Это день, когда принимаются только результативные решения по результатам обсуждения, проведенных публичных дебатов".

Он назвал позорным такое явление как "законодательный или поправочный спам". "В праве это называется "злоупотребление правом" и эта конструкция предусмотрена Гражданским кодексом Украины. Как бы это странно ни звучало, и народный депутат может злоупотреблять своим правом", - отметил Стефанчук.