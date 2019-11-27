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Стефанчук заявил, что с 2020 года Рада будет работать по-новому

Стефанчук заявил, что с 2020 года Рада будет работать по-новому
14:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Верховной Раде хотят ввести обязательное планирование законопроектных работ.

С февраля 2020 года в Верховную Раду Украины приходит обязательное планирование законопроектных работ.

Как сообщает Информационное управление Аппарата ВР, об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук в лекции на тему: "Формирование и осуществление правовой политики как основа развития правового государства".

По словам Стефанчука, важна планомерность работы. "Только в 1997, 1999 и 2006 годах в ВР были планы законопроектных работ. Все остальные годы независимости парламент работает без согласования того, каким будет общественное развитие и как на него реагировать", - отметил он.

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Стефанчук обратил внимание, что на сегодняшний день в Украине нет законодательного акта, который формирует законопроектную основу государства - закона о законодательной деятельности. По его словам, "это приводит к тому, что у нас нет четкой иерархии нормативно-правовых актов".

"Сейчас при Министерстве юстиции создана рабочая группа, в которую входят представители от ВР, которая будет нарабатывать проект закона о нормативно-правовых актах. Без него сегодня формировать правовую политику невозможно", - сказал первый заместитель председателя ВР.

Он отдельно остановился на действующем Регламенте ВР, отметив: "Когда в него попадаешь, ты ничего не можешь сделать и твое движение замедляется до микрометров". По его убеждению, "Необходимо сбалансировать скорость принятия необходимых решений с обеспечением их качества. И это должно стать предметом диалога для внесения изменений в Регламент ВР и реформирование работы парламента".

Стефанчук сказал, что в этом направлении уже есть определенные наработки: "Мы предлагаем рассмотрение законопроекта разделить на две стадии: обсуждение и принятие решения. На принятие решения отводится один день, условно говоря, четверг. Это день, когда принимаются только результативные решения по результатам обсуждения, проведенных публичных дебатов".

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Он назвал позорным такое явление как "законодательный или поправочный спам". "В праве это называется "злоупотребление правом" и эта конструкция предусмотрена Гражданским кодексом Украины. Как бы это странно ни звучало, и народный депутат может злоупотреблять своим правом", - отметил Стефанчук.

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Верховная Рада, Законопроекты, Аппарат ВР, Руслан Стефанчук.
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