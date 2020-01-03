Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Драка Ляшко и Геруса: расследование завершено

Драка Ляшко и Геруса: расследование завершено
14:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Прокуратура завершила расследование по факту драки Ляшко с Герусом.

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту нанесения бывшим народным депутатом, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрея Геруса.

"По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст.290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В случае доказательства вины Ляшко в суде, ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Как известно, вечером 6 ноября в зале иностранных делегаций международного аэропорта "Борисполь" произошел инцидент между Ляшко и Герусом. Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью". Прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), предусматривающей безальтернативный арест.

19 ноября Бориспольский суд (Киевская обл.) отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания для Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

25 ноября прокуратура Киевской области сообщила, что обжалует решение суда, которым Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

28 ноября Апелляционный суд Киевской области оставил в силе меру пресечения для Ляшко - личное поручительство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Прокуратура, Драка, Олег Ляшко, Радикальная партия, Андрей Герус, Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Год отдыха: сколько выходных будет у украинцев в 2020
Сколько выходных будет у украинцев в 2020
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь