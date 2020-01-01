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Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Первого января в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

Документ был опубликован 12 сентября 2019 года в парламентской газете "Голос Украины", а в заключительных положениях закона отмечается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Закон исключает из статьи 80 Конституции положение, гарантирующее парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.

Таким образом, в статье 80 Конституции останется только норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступил в силу 1 января 2020 года.

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Как сообщалось, законопроект №7203 был зарегистрирован в Верховной Раде VIII созыва пятым Президентом Петром Порошенко.

Парламент 19 октября 2017 года включил его в повестку дня и направил в Конституционный Суд для оценки. Свой вывод о соответствии документа Основному закону КС отправил Раде 19 июня 2018 года.

ВР IX созыва в первый день работы, 29 августа, приняла постановление о предварительном одобрении законопроекта "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

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3 сентября, депутаты поддержали его во втором чтении. За принятие закона проголосовали 373 народных депутата при минимально необходимых 300.

11 сентября Президент Владимир Зеленский подписал закон, а на следующий день парламентская газета «Голос Украины» опубликовала его текст в своем очередном выпуске.

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Верховная Рада, Украина, Депутатская неприкосновенность, ВР Украины.
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