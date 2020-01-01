Вступил в силу закон о защите разоблачителей коррупции

Новости Украины:Первого января в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины "О предупреждении коррупции" в отношении разоблачителей коррупции".

Документ был опубликован 16 ноября 2019 года в парламентской газете "Голос Украины", а в заключительных положениях закона отмечается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Так, в закон "О предупреждении коррупции" вносятся изменения относительно определения правового статуса разоблачителей коррупции, их прав и гарантий защиты, обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции.

В то же время данный закон дополняется статьей 53-7 "Вознаграждение разоблачителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет разоблачитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо причиненные государству убытки от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума. Сообщать о коррупционных преступлениях можно через средства массовой информации, общественные объединения и профессиональные союзы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции обязаны создать защищенные анонимные каналы связи (каналы онлайн-связи, анонимные горячие линии, электронные почтовые ящики и т.д.), по которым разоблачитель может осуществить сообщение, гарантированно сохраняя свою анонимность. Требования к защите таких каналов связи определяет НАПК.

Анонимные сообщения о возможных коррупционных правонарушениях подлежат проверке в срок не более 15-ти дней со дня его получения. Если в указанный срок проверить информацию невозможно, руководитель соответствующего органа должен продлить срок рассмотрения сообщения до 30-ти дней.

Для защиты прав и представительства своих интересов разоблачитель может пользоваться всеми видами правовой помощи, предусмотренной законом "О бесплатной правовой помощи" или привлечь адвоката самостоятельно.

Вместе с тем принятый закон определяет размер вознаграждения разоблачителям коррупции. Он должен составлять 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненных государству убытков от преступления. Размер вознаграждения будет устанавливаться после вынесения обвинительного приговора суда и не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Источниками поступления средств для реализации закона предлагается определить средства, которые поступают от возмещения убыков государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.) по решениям судов, принятым по делам о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания разоблачителя содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

Также законом устанавливается, что дополнительным источником финансирования мероприятий по обеспечению безопасности разоблачителей и выплаты компенсаций разоблачителям может стать сокращение расходов на содержание правоохранительных органов в связи с тем, что благодаря эффективному законодательному регулированию деятельности разоблачителей коррупции ожидается уменьшение количества коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект №1010 "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" и сократила наполовину сроки подготовки его ко второму чтению. Во втором чтении парламент принял его 17 октября, после чего Президент Владимир Зеленский подписал его 13 ноября.