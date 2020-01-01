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Вступил в силу закон о защите разоблачителей коррупции

Вступил в силу закон о защите разоблачителей коррупции
08:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:golos.com.ua

Новости Украины:Первого января в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины "О предупреждении коррупции" в отношении разоблачителей коррупции".

Документ был опубликован 16 ноября 2019 года в парламентской газете "Голос Украины", а в заключительных положениях закона отмечается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Так, в закон "О предупреждении коррупции" вносятся изменения относительно определения правового статуса разоблачителей коррупции, их прав и гарантий защиты, обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции.

В то же время данный закон дополняется статьей 53-7 "Вознаграждение разоблачителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет разоблачитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо причиненные государству убытки от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума. Сообщать о коррупционных преступлениях можно через средства массовой информации, общественные объединения и профессиональные союзы.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции обязаны создать защищенные анонимные каналы связи (каналы онлайн-связи, анонимные горячие линии, электронные почтовые ящики и т.д.), по которым разоблачитель может осуществить сообщение, гарантированно сохраняя свою анонимность. Требования к защите таких каналов связи определяет НАПК.

Анонимные сообщения о возможных коррупционных правонарушениях подлежат проверке в срок не более 15-ти дней со дня его получения. Если в указанный срок проверить информацию невозможно, руководитель соответствующего органа должен продлить срок рассмотрения сообщения до 30-ти дней.

Для защиты прав и представительства своих интересов разоблачитель может пользоваться всеми видами правовой помощи, предусмотренной законом "О бесплатной правовой помощи" или привлечь адвоката самостоятельно.

Вместе с тем принятый закон определяет размер вознаграждения разоблачителям коррупции. Он должен составлять 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненных государству убытков от преступления. Размер вознаграждения будет устанавливаться после вынесения обвинительного приговора суда и не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

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Источниками поступления средств для реализации закона предлагается определить средства, которые поступают от возмещения убыков государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.) по решениям судов, принятым по делам о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания разоблачителя содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

Также законом устанавливается, что дополнительным источником финансирования мероприятий по обеспечению безопасности разоблачителей и выплаты компенсаций разоблачителям может стать сокращение расходов на содержание правоохранительных органов в связи с тем, что благодаря эффективному законодательному регулированию деятельности разоблачителей коррупции ожидается уменьшение количества коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект №1010 "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" и сократила наполовину сроки подготовки его ко второму чтению. Во втором чтении парламент принял его 17 октября, после чего Президент Владимир Зеленский подписал его 13 ноября.

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Украина, Борьба с коррупцией, Закон о защите разоблачителей коррупции.
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