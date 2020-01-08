Украина обновила исторический рекорд по импорту бананов

Новости Бизнеса:Импорт бананов в Украине достиг рекордных значений.

Украина в 2019 году, по предварительным оценкам Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), завезла в страну 270-275 тыс. тонн бананов, что на 8-9% больше предыдущего рекорда, установленного в 2018 году.

Согласно сообщению на сайте ассоциации в среду, в 2019 году каждый житель Украины употребил в среднем более 6 кг бананов. Таким образом, средний показатель их потребления на душу населения вырос на 20-22% по отношению к 2013 году.

По оценкам УПОА, потребление бананов продолжает расти, несмотря на огромную диспропорцию в ценах на банан и яблоко на внутреннем рынке.

"Даже во второй половине календарного 2019 года, когда цены на яблоко практически удвоились, бананы, как и ранее, продавались в среднем на 70-80% дороже в розницу, а их импорт продолжал расти. В первой половине сезона, когда розничные цены на банан были в три раза выше, чем на яблоко, импорт бананов также бил рекорды", - отметили в ассоциации.

Аналитики УПОА оценивают розничный оборот бананов в Украину в 7,5 млрд грн ($320 млн), в то время как розничный оборот яблок страны не превышает 4,4 млрд грн ($190 млн).

"В настоящее время мы оцениваем потребление свежего яблока украинцами в 11 кг на человека в год. При этом только около 9 кг потребляемого яблока приобретается в супермаркетах и на рынках, а остальные 2 кг - это потребляемые яблоки собственного производства жителями сельских территорий. В среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 грн ($7,2), а на яблоко - около 110 грн ($4,7)", - указали в ассоциации.

Кроме бананов, Украина продолжает наращивать импорт других тропических фруктов: мандаринов, апельсинов, лимонов, грейпфрутов, хурмы, киви, авокадо, ананаса, манго и других.