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Всемирный банк дал прогноз по росту мировой экономики

Всемирный банк дал прогноз по росту мировой экономики
10:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: worldbank.org

Новости Бизнеса:Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 году, до 2,5% в 2020 году.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году.

Об этом говорится в докладе банка, передают Ведомости.

Согласно его данным, экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году – до 2,7%. В июньском прогнозе Всемирного банка говорилось о более высоких темпах роста: 2,7% в 2020 году, 2,8% в 2021 году. Предполагается, что в группе стран с развитой экономикой рост замедлится до 1,4% в 2020 году (1,6% в 2019 году).

В США в этом году прогнозируется спад с 2,3% в 2019 году до 1,8% из-за повышения пошлин и политической неопределенности, в зоне евро – с 1,1 до 1% на фоне "низкой активности в промышленности".

Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран темпы роста увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020 году, но этот рост не будет повсеместным. В числе рисков для темпов роста мировой экономики в докладе называются "новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах".

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Авторы доклада отмечают, что восстановление темпов экономического роста не позволит существенно сократить масштабы бедности в мире, поскольку рост производства на душу населения останется "гораздо ниже многолетних средних показателей".

Напомним, объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении – 188 трлн долларов.

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Всемирный банк, Экономика, ВВП, Мировая экономика.
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