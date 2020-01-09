Витренко о прямых поставках газа из РФ: Законодательных ограничений нет

Новости Бизнеса:В Украины нет никаких договоренностей о прямых поставках газа из РФ, но законодательство таковые не запрещает.

Каких-либо договоренностей о прямых поставках природного газа из Российской Федерации в Украину в настоящее время нет, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

"Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей, и даже никакого процесса в настоящее время, по крайней мере со стороны "Нафтогаза", нет. Но с другой стороны отмечу, что в принципе сейчас и законодательных ограничений нет для того, чтобы кто-то пришел к оператору и забронировал мощности на вход со стороны РФ и начал таким образом получать прямые поставки из РФ", - сказал он.

Соответствующую информацию подтвердил и глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"У нас сейчас официально забронированы мощности для "Нафтогаза" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом". Никаких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто с такими идеями не обращался", - сказал Макогон.

Напомним, мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета не предусматривает возврат активов российской компании