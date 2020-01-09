Украина в этом году должна вернуть МВФ 1,4 миллиарда долларов

Новости Бизнеса:Первый крупный платеж должен произойти уже в феврале 2020 года.

В этом году Украина должна выплатить МВФ почти полтора миллиарда долларов. Об этом свидетельствует график выплат МВФ.

В соответствии с ним, Украина должна вернуть Международному валютному фонду 999 648 специальных прав заимствований. Если пересчитать эти деньги по курсу НБУ, то выходит сумма 1,38 млрд долларов.

Первый платеж в размере 75 миллионов долларов Украина должна произвести уже 1 февраля этого года.

Кроме этого, в марте и сентябре 2020 года Киеву предстоит совершить самые крупные вилаты, общая сума которых составляет 408 миллионов долларов.

Напомним, в Национальном банке Украины рассчитывают на то, что кредиты будут становится доступными.