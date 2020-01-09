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Как объясняют укрепление гривны в МВФ

Как объясняют укрепление гривны в МВФ
12:27 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В МФВ объясняют укрепление гривни относительно иностранных валют благоприятными условиями на международных товарных и финансовых рынках.

В МВФ объясняют укрепление гривни переводами средств от украинцев на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на национальные облигации.

Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью "Эспрессо".

"Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. 

Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились ", - сообщил Люнгман.

Он отметил, что последние 2 года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс.

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"И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", - добавил представитель МВФ в Украине.

Он отметил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.

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Гривна, МВФ, Курс гривны, Курс доллара, Укрепление гривны.
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